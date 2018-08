CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL LIBROLa prossima puntata della fortunata saga dedicata al console onorario inglese Nathan Sutherland, ambientata a Venezia dallo scrittore gallese Philip Gwynne Jones e iniziata con Il Ponte dei Delitti, avrà per titolo The Venetian Masquerade e sarà ambientata nel contesto del Carnevale. A conferma di come lo scrittore, giunto nella città lagunare in un periodo particolare della sua vita e qui stabilitosi, cerchi cornici accattivanti da cui partire: «Ma non per restituire l'immagine di una Venezia Disneyland - spiega subito - che...