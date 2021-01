IL LIBRO

La casa editrice veneta Edizioni 03 ha pubblicato Virusman 19 nuovo lavoro del rodigino Giuliano Ramazzina, rielaborazione assai puntuale di un testo uscito nel 2011. Ramazzina, già vicecaporedattore del Resto del Carlino, firma di testate online e autore di numerosi saggi trai quali ricordiamo il recente Nordexit, tutti libri in cui la provocazione è di casa sin dai titoli, in questo pamphlet volteriano travolge in maniera dinamica, divertente, a tratti grottesca nella sua spietata, dolorosa e trasversale analisi della realtà italiana, mettendo coerentemente in mostra uno dopo l'altro i costumi, anzi i malcostumi italici tanto radicati da essere difficilmente corretti, figuriamoci estirpati, per una lettura che divertirebbe pure Noam Chomsky.

Lo spunto è con ogni evidenza la pandemia che da mesi sta mettendo in ginocchio il mondo e l'Italia, la Covid 19 che ha fatto crollare la Sanità, la Scuola, il mondo del lavoro e l'economia tutta, privi di strumenti per gestirla, eccezion fatta per chi l'ha saputa furbescamente cavalcare. Nessun settore viene risparmiato, dalla politica alla cultura, all'imprenditoria e alla produzione nelle sue declinazioni, la sindrome del Gattopardo che ha debilitato il nostro paese per secoli schiacciandolo in una condizione di perenne immobilità in cui tutto si replica identico, in cui il nuovo è sempre visto come un pericolo e la meritocrazia, le abilità e le professionalità sono vilipese. È una questione di tappi, e mai metafora fu più calzante, tappi che impediscono il naturale fluire delle cose, quell'evoluzione a cui un paese sarebbe culturalmente, economicamente e socialmente destinato a tendere.

In un contesto di questo genere irrompe in maniera definitiva il virus. Qui Ramazzina, uomo di comunicazione e conoscitore di internet, fa sue le teorie visionarie della Cyber cultura per poi lanciare un propositivo, condivisibile appello: il virus spunta all'improvviso, incontrollabile, antisistema, non più ed esclusivamente portatore di morte e di male; diventa opportunità in grado di insinuarsi tra le pieghe del potere, della produzione, della cultura con l'intento di farli evolvere e scardinarli. Si fa essere umano, attivo, hacker, capace di penetrare le barriere più resistenti, di replicarsi ovunque grazie alla blogosfera, atto a reclamare la necessità di un ricambio della classe dirigente, oggi ancora troppo inadeguata, con la possibilità di influenzare (termine caro alla rete) in positivo, avendo in potenza la capacità di diffondere in modo contagioso nuovi e migliori valori nel mondo, come la solidarietà, l'empatia, la consapevolezza.

Massimiliano Nuzzolo

