IL LIBRO

La bellezza e l'orrore: sono questi i due termini che riassumono la vicenda di villa Contarini Giovanelli Venier di Vo' Vecchio, sui colli Euganei, in provincia di Padova. Meravigliosa la villa, orrenda la storia di cui è stata protagonista per sette mesi, tra il dicembre 1943 e il luglio 1944, quando è diventata sede di un campo di concentramento per una cinquantina di ebrei poi sterminati ad Auschwitz (si sono salvate soltanto tre donne). La villa era diventata il primo dei campi provinciali di raccolta degli ebrei nel novembre 1943. Questa triste storia, in realtà molto poco conosciuta, è narrata nel libro di Francesco Selmin, Il capretto e l'angelo della morte. Il canto dei bambini da Vo' ad Auschwitz (Cierre edizioni). La villa di fine Cinquecento era stata da poco affittata alle suore elisabettine, ma una volta entrata in vigore la normativa anti ebraica è stata subito utilizzata come campo di concentramento, affidato alla polizia italiana. Vi sono state rinchiuse famiglia ebraiche residenti nel padovano, ma anche una proveniente da Lubiana, che si era trasferita ad Agordo quando una parte della Slovenia era stata annessa all'Italia, dopo l'invasione della Jugoslavia nelle primavera 1941. L'epilogo, come detto, è tragico: un brutto giorno arrivano i tedeschi, prelevano tutti, separano uomini, donne e bambini, li mandano in carcere a Padova, li portano alla risiera di San Sabba, a Trieste, l'unico lager nazista in Italia, e da lì li trasferiscono ad Auschwitz dove li assassinano.

LA PRIGIONIA

Il periodo di prigionia nella villa/campo di concentramento padovano costituisce anche uno spaccato di umanità: il primo comandante rigido e inumano; il secondo che si rende conto dell'assurdità della situazione e chiude un occhio e pure due, lasciando agli ebrei libertà di movimento; il prete pietoso che cerca di aiutare i prigionieri; la suora che consegna alle autorità e quindi alla morte una bambina che era riuscita a sfuggire ai tedeschi. Proprio da un episodio che vede protagonista don Giuseppe Rasia, parroco di Vo' fino al 1978 deriva il titolo del libro. In occasione del capodanno 1944 viene organizzata una recita nella quale i bambini cantano una filastrocca tipica di Pesach, Chad Gadya (Un capretto). Il testo è estremamente familiare un po' a tutti perché Angelo Branduardi ha rielaborato quegli antichi versi ebraici per comporre uno dei suoi più celebri successi, Alla fiera dell'Est. Purtroppo però nella realtà non c'è lieto fine perché su tutti passa l'angelo della morte.

Alessandro Marzo Magno

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA