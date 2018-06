CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL LIBROL'ingenuità del 68 finisce nel gorgo della lotta armata. In un Veneto scosso dalle lotte operaie la storia di un gruppo di ragazzi di vent'anni che si affacciano alla vita vera e finiscono invischiati in un assassinio e in una storia intricata.La giovane ex operaia Emilia Bettàle viene trovata sgozzata in un fosso vicino a Marano a pochi chilometri da Schio. È la prima di una catena di morti misteriose che intrecciano l'Alto Vicentino con Cesenatico, Francoforte, Reggio Emilia, la Puglia. Una storia complicata e misteriosa che il...