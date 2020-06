IL LIBRO

Informatica e digitalizzazione quali elementi cardine per una maggiore semplificazione amministrativa delle istituzioni pubbliche. Non a caso il sottotitolo del volume collettivo Procedure pubbliche semplificate e digitali, curato per i tipi di Supernova (pp. 88, euro 10) da Gianfranco Perulli, cita i temi, oltre a quello già annunciato dal titolo, dello smart-working, dell'Agenda digitale, degli Sportelli telematici, della Teleamministrazione e della comunicazione via web. Perulli, avvocato amministrativista, docente universitario e presidente del centro studi Cirga, ha coordinato materiale raccolto tra lezioni, seminari e convegni dell'Università Iuav di Venezia, dove insegna. Apre il volume Pierpaolo Baretta, sottosegretario di Stato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, che conferma l'attenzione del Governo: «Innovazioni richieste dalle imprese e dai lavoratori del settore - specifica - per uscire da una situazione di stasi con la precisa finalità di riavviare rapidamente i lavori pubblici che sono bloccati o stentano a terminare le opere». «Fortunatamente la politica si sta modernizzando - prosegue Baretta - avvicinando sempre più il mondo del lavoro». Pur tenendo conto delle numerose riforme degli ultimi trent'anni il percorso di semplificazione richiede ancora affinamento, «principalmente per i meccanismi complessi che caratterizzano forme di garanzia, collegate alla responsabilità amministrativa, civile e penale» sostiene a sua volta Perulli. Che in un passaggio approfondisce la commistione tra pubblico/privato: «Oggi soffriamo ancora di tale situazione non chiara che ha i suoi picchi in enti quale le Spa a intero capitale pubblico o le fondazioni cresciute a grappolo su tutto il territorio nazionale». Di grande interesse pure i capitoli successivi del volume, sunto di un ampio raggio di interessi professionali, affidate ad esperti e studiosi.

Riccardo Petito

