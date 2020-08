IL LIBRO

Il Triveneto raccontato attraverso i suoi corsi d'acqua dolce. Nella guida I Fiumi del Triveneto, a cura di Irene Galifi per Editoriale Programma, si ripercorre il tragitto seguito dai principali corsi d'acqua del Veneto, del Trentino Alto Adige e del Friuli Venezia Giulia, trovando interessanti spunti per gite, escursioni e luoghi da visitare. «Il Nordest è una terra ricca di fiumi di cui i principali, Adige, Brenta, Piave, Tagliamento e Isonzo, si definiscono fiumi alpini: scendono appunto dalle Alpi e sfociano nel mare Adriatico spiega l'autrice veneziana, responsabile dell'Ufficio Beni Culturali del Patriarcato di Venezia Poi, tra la Laguna nord di Venezia e la foce del Tagliamento, si diramano i più tranquilli fiumi di risorgiva come il Sile e il Livenza».

SULL'ACQUA E SULLE RIVE

Accanto a descrizioni più scientifiche e a nozioni di tipo ambientale-naturalistico, nella guida non mancano le curiosità storiche e, a volte, anche leggendarie. Come quelle sul Po, il cosiddetto dolce gigante, che non solo è il fiume più lungo del Paese ma anche quello sul quale si raccontano più leggende. La maggior parte di queste, riguarda le fantastiche creature che lo abitavano e spesso lo proteggevano, per lo più draghi: quelle documentate dalla tradizione popolare, sono circa 85. Tra i luoghi d'interesse segnalati c'è il Parco regionale del Delta del Po, un'area naturale a cavallo tra Veneto ed Emilia Romagna che rappresenta la più vasta estensione di zone umide protette d'Italia, in cui la flora e la fauna sono tanto varie da includere circa un migliaio di specie diverse. È anche la più importante area ornitologica del nostro Paese, meta imperdibile per gli amanti del birdwatching. Dal Po al fiume Brenta, o meglio la Brenta, storicamente contesa tra la città di Padova e la Serenissima, e che viene citata nella Divina Commedia al Canto XV: Dante e Virgilio stanno costeggiando il fiume Flegetonte e l'autore ne paragona i solidi e alti argini a quelli costruiti dai padovani per difendere le loro città dalle piene. Tra i corsi d'acqua protagonisti della guida, un'ampia sezione è dedicata al Piave, fiume Sacro alla Patria, simbolo della cacciata dello straniero e della vittoria contro l'esercito austro-ungarico, sempre respinto sulle rive del fiume che, secondo la leggenda, sembrò voler dare il suo aiuto ai soldati con una piena provvidenziale. In passato si chiamava La Piave e il nome del fiume deriva da Piai, che in dialetto del Comelico significa corso d'acqua di una certa importanza. Fu Gabriele D'Annunzio ha ribattezzarne il nome al maschile dopo la vittoria italiana per esaltare la potenza dei soldati.

Francesca Delle Vedove

© RIPRODUZIONE RISERVATA

