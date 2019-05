CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL LIBRO«Il primo campo con le porte in legno l'ho visto solo a dodici anni nel grande cortile dei Salesiani di via Copernico, a Milano, dove giocava anche Berlusconi, che era un interno e di anni ne aveva diciannove. Era il classico Venezia: alto come un soldo di cacio, pretendeva di fare il centravanti e non passava mai la palla. Anche in formato ridotto e per il momento inoffensivo era già tutto il Berlusconi che avremmo conosciuto in seguito»: Massimo Fini (giornalista e scrittore) lo racconta in Storia reazionaria del calcio (Marsilio,...