IL LIBROIl Doge è l'ultimo romanzo di Aldo Palazzeschi, il Pappagallo è lo stesso Palazzeschi che invecchiando dice di assomigliare sempre di più al pennuto, il naso adunco è diventato come un becco che punta in basso. Alberto Sinigaglia titola proprio Il Pappagallo e il Doge il suo libro di racconti sui personaggi incontrati in una lunga carriera da grande firma del giornalismo. L'incontro con lo scrittore ottantenne in una Venezia crepuscolare riassume lo spirito del libro: emergono, a turno, protagonisti della cultura, del giornalismo,...