IL LIBROIl catalogo dei libri naufragati ha tanti meriti insieme. Ricostruisce un periodo storico, tra fine 400 e prima metà del 500, pieno di fermento creativo e di sconvolgimenti epici. Nel farlo offre al lettore spunti di riflessione per ragionare sul presente. La vita eccezionale che non meritava l'oblio è quella di Fernando, figlio naturale di Cristoforo Colombo. Per fortuna l'ha riportata alla luce in queste pagine avvincenti Edward Wilson-Lee, professore di letteratura inglese a Cambridge, abile studioso, fenomenale ricercatore e...