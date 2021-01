IL LIBRO

«Il buon esito del viaggio è dovuto perlopiù al sottoscritto». Jean Passepartout, il maggiordomo che accompagna mister Fogg nel celebre Il giro del mondo in 80 giorni di Jules Verne, è la prima figura di comprimario che si incontra nei sedici schizzi d'autore tratteggiati nell'agile volume di Mario Coglitore, In seconda fila (Cleup, pp. 80, euro 12). L'intento, dare voce a chi è al fianco di famosi protagonisti, riconoscendo l'importanza di un ruolo che il grande pubblico rischia di trascurare, abbagliato dalla notorietà dell'interprete principale. Coglitore, già docente cafoscarino e attualmente impegnato nell'area filosofico politica della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, lo sostiene con forza: «Dietro un grande protagonista c'è sempre un grande comprimario, il cinema, la letteratura, i fumetti sono pieni di primi attori, poco disposti a lasciarsi sottrarre il palcoscenico e le luci della ribalta». In seconda fila è una raccolta che «magistralmente coniuga l'immediatezza del post con la profondità del saggio», scrive Antonella Benvenuti nella Copertina.

RETROGUARDIA

A Yanez de Gomera, il fedele compagno di Sandokan, seguono il dottor Jekyll e mister Hyde, la cui doppia identità si divide il podio. Più esplicito Watson: «Non sono mai stato un comprimario, diciamolo con franchezza. Mi si è voluto descrivere così, ma in realtà ho ben servito un padrone piuttosto esigente e dunque non posso che considerarmi una parte delle quinte, significativa per carità, davanti alle quali Sherlock ha recitato i suoi monologhi da nevrotico impenitente». Coglitore coglie così l'occasione per aggiungere sfumature agli interpreti principali. Anche il sergente Garcia reclama con forza visibilità: «L'effettivo protagonista delle avventure di Zorro è il sergente Garcia, cioè io». L'ironia non manca: «Quello che non tollero, in aggiunta, è dover reggere la sceneggiata con il giovane de la Vega fingendo di non sapere che Zorro è lui». Robin concorda che nei suoi tentativi di ricoprire il ruolo protagonista «il risultato sia stato piuttosto deludente», e citando Gotham City teatro di straordinarie imprese: «Per anni abbiamo fatto finta non fosse New York». Kit Carson ribadisce di essere più alto di almeno dieci centimetri di Tex Willer: «Ma non glielo faccio pesare perché su questi dettagli è abbastanza permaloso e sarebbe capace di chiedere ai nostri autori di pareggiare il conto e colmare lo scarto nelle vignette». Moneypenny, la segretaria dei servizi segreti britannici, ritratta sempre innamorata di James Bond, ne prende le distanze: «Per forza che sono l'unica che non ci è finita a letto, prima di infilarmi sottocoperta con un bell'imbusto del genere ci penserei non una ma cento volte».

Riccardo Petito

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA