IL LIBROI numeri spesso raccontano più delle parole: ogni 48 ore un'azienda italiana passa in mani straniere, ogni giorno 350 italiani si trasferiscono all'estero. Mario Giordano, spietato fustigatore dei malcostumi scrive (e parla spesso in tv) con cognizione di causa. Non è detto che si debba condividere interamente il suo pensiero, però si deve riflettere su quanto denuncia con coraggio. L'Italia non è più italiana (Mondadori, 19 euro) apre i nostri occhi su una realtà nota: gli stranieri ci stanno fagocitando. Giordano usa termini...