Gallia est omnis divisa in partes tres. L'incipit del De Bello Gallico di Giulio Cesare è uno dei classici ricordi da liceo che sopravvivono anche dopo decenni, così come la liaison con Cleopatra e la brutta fine che fece il più grande condottiero i tutti i tempi, ferito a morte durante le Idi di marzo. Ma se le memorie scolastiche si fermano qui o a poco più, vale davvero la pena approfondire l'intera esistenza di questo monumentale personaggio. Con la sua ultima opera, la veneziana Mariangela Galatea Vaglio, ci restituisce un'immagine di Giulio Cesare a 360 gradi, che contempla non solo le imprese militari e i giochi di potere in cui fu coinvolto, ma anche vicende trascurate dalla storiografia tradizionale perché riconducibili alla sua sfera privata. Cesare. L'uomo che ha reso grande Roma, edito da Giunti (368 pp., 14,90 euro) si pone a cavallo tra un saggio e un romanzo storico ma si legge tutto d'un fiato come il più avvincente libro di narrativa. Il metodo dell'autrice è quello che già ha utilizzato per le sue opere precedenti, dedicate ad altrettanti illustri protagonisti: Didone, Socrate, Teodora. Ovvero, un grande lavoro di ricostruzione storica e filosofica a partire dallo studio rigoroso delle fonti e di quella che doveva essere la Roma del tempo. «Prima ancora di avvicinarmi a Cesare ho voluto ricostruire l'ambiente in cui si muoveva, la città di allora: dove erano i fori, come erano le strade e i palazzi, chi erano le varie fazioni in campo Roma in quel periodo era divisa da accese lotte intestine- e immaginare quale potesse essere il sentimento degli uomini che vivevano in quel periodo» spiega l'autrice. «Quello che emerge è il ritratto di una città molto dura e pericolosa, e questo ha sicuramente influito anche sulla psicologia degli uomini che la abitavano». Vaglio racconta le vicende con uno stile godibilissimo, brioso e scorrevole e ci parla di Cesare come di un uomo ossessionato dal potere.

