È stata la politica la protagonista della seconda giornata del Festival Hemingway, il Nobel nella Laguna di Caorle organizzato da Cinzia Vitale Onlus. Il pubblico delle grandi occasioni ieri sera ha affollato piazza Vescovado per l'interessante dialogo tra Roberto Papetti, direttore de Il Gazzettino, e Maurizio Belpietro, direttore di Panorama e del quotidiano La Verità, che ha presentato il suo ultimo libro Giuseppe Conte, il trasformista. I due giornalisti hanno discusso sulla figura del premier che da avvocato e professore universitario poco conosciuto è diventato l'uomo del momento, soprattutto oggi dopo l'accordo con i leader europei sul Recovery Fund che ha previsto circa 209 miliardi per l'Italia. Per Belpietro però il premier non solo è un trasformista, «un illusionista, bravissimo a parlare con linguaggio da leguleio che però non va al sodo e si tiene la possibilità di cambiare idea». Incalzato da Papetti sulla possibilità che Conte fondi un proprio partito, il direttore de La Verità ha escluso questa eventualità, ritenendo il premier troppo furbo per ripetere l'esperienza di Mario Monti.

Ieri ricorreva anche il centoventunesimo anniversario della nascita di Ernest Hemingway e proprio per questo il programma del Festival è stato particolarmente ricco. Nel pomeriggio, Ilaria Rossetti, vincitrice del premio Neri Pozza, ha presentato il libro Le cose da salvare, con la partecipazione di Sara Zanferrari de Il Gazzettino. In tarda serata, invece, il Festival si è soffermato sull'affascinante tema Hemingway, donne e potere con Pino Scaccia, storico inviato di guerra Rai, la scrittrice Anna Raviglione e l'imam siriano Nader Akkad. La terza giornata della rassegna abbinata al premio giornalistico Papa Ernest Hemingway, sarà gradita a chi vorrà scoprire i luoghi frequentati dal romanziere statunitense quando soggiornò in questo angolo di Veneto. Alle 14.30 partirà dal porto peschereccio l'escursione in motonave alla scoperta della Laguna descritta da Hemingway nel romanzo Di là dal fiume e tra gli alberi. Di seguito al comparto spiaggia Green Oasis confronto tra Rita Calderini, esperta nel linguaggio del cibo, e Tea Ranno, finalista del Premio Calvino. Alle 21 il Festival tornerà in piazza Vescovado dove con Michela Mercuri, docente dell'Università di Macerata, Daniele Bellocchio, giornalista vincitore del Premio Lucchetta, Marco Di Liddo, analista del centro studio internazionali e Paolo Brinis, giornalista di Tgcom 24 discuteranno di Medio Oriente, Africa, virus e guerre.

