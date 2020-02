IL LIBRO

E se il Santo Graal si celasse in Friuli Venezia Giulia? Ipotesi suggestiva supportata in forma narrativa da Paolo Morganti, scrittore ed editore trapiantato dal Veneto natale in Carnia: ne Il baratro delle anime (Morganti Editori, pag. 432, euro 20) l'autore prosegue il viaggio rinascimentale intrapreso già nel precedente L'eretica, e ben riaccolti dai lettori saranno i due protagonisti, il pievano della contea pre' Michele Soravìto, inguaribile goloso, e l'alchimista e speziale Martino da Mandrisio.

Il rapimento del figlio di quest'ultimo, Francesco, assieme alla piccola Teofila, da parte di mercenari senza scrupoli, darà vita alla ricerca di una eretica considerata capace di arti magiche, Anna; il fine, l'appropriazione del Sacro Graal, il Calice contenente il sangue di Cristo raccolto da Giuseppe d'Arimatea, reliquia per eccellenza della Cristianità. Storia, esoterismo e numerosi luoghi reali che il lettore è invitato a visitare, trasportano pagina dopo pagina in un immaginario, oggi, alquanto amato: non poche sono le fiction fantasy presenti nei palinsesti offerti in streaming, e non sfigurerebbe certo - soprattutto se girata nei luoghi raccontati - l'appassionante trama restituita da Morganti. Nel villaggio istriano di Cristoglie, ad esempio, Anna lascia alcune tracce di sé; Martino da Mandrisio, assieme a pre' Michele, alla mugnaia Mèliga, ad uno sciamano celta di nome Math, a Giordana e al priore dell'ospitale giovannita di Majano, non esita ad intraprendere un cammino irto di pericoli. Toccando Cividale e Faedis, poi proseguendo verso il Carso: particolarmente intriso nel contempo di paganità e sacralità si rivelerà il villaggio di Basovizza: il baratro delle anime del titolo è un luogo mitico qui collocato. Ancora, le pagine attraversano Duino, entreranno in campo il fiume Timavo (famoso per il lungo percorso sotterraneo dai fenomeni carsici), la quattrocentesca chiesa di San Giovanni in Tuba raro esempio di gotico carinziano; nell'istriana Cristoglie si trova l'istoriata Chiesa della Santissima Trinità.

Particolarmente delicato il momento storico: in piena Riforma luterana e alla soglia della decisa Controriforma, la sottile linea che odora d'eresia e che circonda i protagonisti, si apre a riti evocatori e riconoscimento di speciali poteri. Sinonimi di ulteriori pericoli all'orizzonte. Paolo Morganti è anche curatore e traduttore della collana editoriale Chestertoniana (dedicata alle opere di Gilbert Keith Chesterton, cui si deve la celebre figura di Padre Brown), nonché di gialli paranormali e romanzi ironici, tra i quali Angeli e salami intuibile parodia di Angeli e demoni di Dan Brown.

