È partito tutto da Vaia, da quella immane tempesta che tra il 26 e il 30 ottobre del 2018 si è abbattuta sulle montagne venete trasformando i boschi in una sorta di Shangai, gli alberi ridotti a bastoncini sparsi a terra, fiammiferi senza più chioma sradicati. E poi una serie di incontri con quelli che l'autore chiama «testimoni del cambiamento»: i ricercatori dell'Università di Padova, il produttore di stufe a biomasse, l'assemblea dei metalmeccanici che però non sono più le tute blu di una volta, perché ora che la digitalizzazione è entrata in fabbrica gli operai «maneggiano tablet per macchine operatrici a controllo numerico». «Germogli di un Veneto Zero CO2», dice Stefano Fracasso, 56 anni, vicentino di Arzignano dove è stato sindaco, una laurea in Scienze Forestali e una grande passione per la politica. Da un osservatorio particolare, quello del consiglio regionale del Veneto dove è capogruppo del Pd, Fracasso ha potuto assistere e partecipare pur dai banchi dell'opposizione all'azione amministrativa di una regione che sta cambiando pelle e che a suo avviso ancora stenta a trovare un indirizzo politico che sfidi il riscaldamento globale. «La politica è in ritardo - dice Fracasso - ha guardato il fenomeno del Fridays for Future, il movimento globale nato da Greta Thunberg, con un po' di paternalismo, senza trarre le conseguenze di quel grido d'allarme». In Per un pugno di gradi (Nuovadimensione, 126 pagine, 12 euro), Fracasso affronta il tema della svolta energetica necessaria per cambiare il Veneto. Partendo dalla tempesta Vaia del 2018 per arrivare all'Aqua Granda a Venezia del 2019, l'autore accompagna i lettori «in un viaggio tra scienza e cronaca, tra natura e fabbriche, con lo sguardo rivolto oltre le strettoie del presente». Ma a chi è impegnato in politica e nelle istituzioni va chiesto cosa andrebbe fatto per il Veneto. Non c'è una sola ricetta. Dice: «Aggredire il colabrodo delle nostre case. Accompagnare la manifattura in questa trasformazione con competenze, formazione, investimenti. E rivoluzionare la mobilità. A partire dalle auto elettriche». Dato alle stampe nei giorni in cui l'Italia, come poi il mondo, entrava in quarantena per difendersi dall'emergenza sanitaria provocata dal coronavirus, Per un pugno di gradi raccoglie «tracce, indizi e testimonianze di una regione che per la sua storia e geografia costituisce un termometro sensibilissimo del cambiamento climatico e un possibile laboratorio della transizione, della traversata».

Alda Vanzan

