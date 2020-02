IL LIBRO

Dominerà il mondo La verità dei topi? Raccontata dallo scrittore veneziano Massimiliano Nuzzolo nell'omonimo romanzo, edito dalla casa editrice Les Flaneurs di Bari, tale verità è anticipata già nella barocca copertina che presenta in primo piano una coda di roditore fuoriuscire da una mela; sotto, una orchestrina fin de siècle. il viaggio compiuto da Nuzzolo ricorda in chiave contemporanea quello compiuto da Alice nel Paese delle Meraviglie (citato tra le righe): non certo guardando alla trasposizione edulcorata con cui la Disney animò quanto raccontato da Lewis Carroll, piuttosto rimanendo fedele a sfumature e ambiguità dell'originario testo ottocentesco. Il tutto, ibridato da un immaginario degno di una tela fiamminga di Bosch, tra sogno ed incubo. Scorrendo la biografia di Nuzzolo, che alla scrittura ha alternato esperienze di produzione musicale e il varo di collettivi culturali, si percepiscono parecchi spunti autobiografici, sotto celate vesti. La verità dei topi (pp. 172, euro 14) possiede, benché depistata, una sua linearità: protagonista è Edgar Kospic, di origine ungherese come si evince dal cognome ma nato in Venezuela, che conosciamo bambino e poi seguiamo nel suo percorso: scampato ad un incendio, si ritroverà in balia di un universo colorato e doloroso costituito da viaggi, incontri e follie umane, che tuttavia saprà affrontare mantenendo una costante nella sua vita: la scrittura.

UN VIAGGIO LETTERARIO

Come accennato, il tutto si configura quale pretesto per un viaggio letterario che cita i massimi autori, spesso affrontati con una ironica strizzata d'occhio: basti pensare a Kafka e a Le metamorfosi: lo scarafaggio diviene qui un topo gigante con il quale il protagonista interloquisce. E sarà proprio lui a rivelare la verità cui allude il titolo. Si incontrano anche Charles Baudelaire, e un filosofo parigino nauseato, uno Zio Alberto chiaramente riconoscibile (Camus è da sempre uno degli autori preferiti di Nuzzolo, da cui ha sempre ammesso di ispirarsi nella concezione di ironia). L'universo fantastico è però pervaso di contemporanea cultura pop: tra citazioni da Lorenzo Cherubini (il cantante Jovanotti...) o da Cristina D'Avena (regina delle sigle dei cartoons), compare anche il sommo calciatore Rummenigge: allenerà la squadra di calcio del collegio svizzero cui approderà il giovane Edgar in una delle tante tappe. Giusto per citare un'altra permanenza, il protagonista si troverà pure a scansare tori in una hemingwayana Pamplona. Non mancano storie di narcotraffico (in stile serial televisivo Narcos), e di prostituzione, tra echi western da Saloon.

Riccardo Petito

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA