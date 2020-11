IL LIBRO

Dalla A di acajou («A Parigi si chiamavano così le scarpette rosse»), alla Z di Zorzi (Marino, l'ex direttore della Biblioteca Marciana, a cui non resta che rassegnarsi: «Mi trovo in chiusura di un'opera pazza»). Del resto è la stessa autrice a definire «dizionario surreale» il proprio Burlesque (La Musa Talìa Editrice, 184 pagine, 15 euro), oltre mille voci fra passerelle e palcoscenici, costume e politica, cinema e letteratura, informazione e venezianità, in cui «di vero non c'è niente (...o tutto)», grazie a virgolettati che potrebbero anche rispecchiare il pensiero dei personaggi citati, se non fosse che devono essere considerati «frutto di fantasia». Un volume ironico e irridente che soltanto Luciana Boccardi, la decana delle giornaliste di moda, ma anche «una Veneziana malata d'amore per la sua città», poteva non solo immaginare ma perfino pubblicare, infischiandosene beatamente di tutto e di tutti: d'altra parte, in quel formidabile carosello che è la sua spumeggiante esistenza, con quella penna può scrivere ciò che vuole.

EPITAFFI E POESIE

Glielo riconosce Arrigo Cipriani nella prefazione: «C'è un carburante che un vero veneziano non deve mai abbandonare ed è l'umorismo che deve comprendere una lieve presa in giro degli altri ed anche di se stessi». Ne scorrono fiumi fra le pagine di questo folle abbecedario, affollate di uomini e donne «conosciuti, frequentati, o magari solo visti, o incontrati in un libro, in un disco, in una foto», elencati «in un democratico ordine alfabetico» che mescola l'alto e il basso, William Shakespeare e Sandra Milo, lo chic e lo choc: «Musicisti, artisti, pittori, scrittori, scienziati, industriali, ballerine e commessi, medici e farmacisti, stilisti, giornalisti, di tutto e di moda, reggipetti e perizoma, tanga e caftani, pi-erre e influencer». Nei loro ritratti, ora lapidari come epitaffi, ora vezzosi come poesie, Boccardi distilla apprezzamento e riprovazione, talvolta anche all'interno della stessa famiglia (Gianni Agnelli: «Che polsini metto oggi?»; Marella Caracciolo: «Dopo l'eleganza... nulla». René Fernando Caovilla: «Ho un sogno ricorrente... una donna scalza»; Edoardo Caovilla: «Ho anch'io un sogno ricorrente: una donna scalza che acquista un paio di Caovilla»; Giorgia Caovilla: «La mia fortuna sono le scarpe cattive che piacciono da morire...»).

SCHERZO EDITORIALE

Racconta l'autrice: «A questo libello affettuoso e insolente, a questo scherzo editoriale, ho affidato pensieri, frasi, battute forse dette (o forse inventate dal mio percorso surreale), impressioni, emozioni, aforismi: il ricordo». Molti sono suoi concittadini, pure primi cittadini, di oggi e di ieri. Luigi Brugnaro: «Ma tu pensa se il gonfalone di San Marco lasciasse piazza San Marco (dove sventola da troppo tempo!) e con il suo leone svettasse sulla torre di piazza Ferretto, a Mestre, magari per inaugurare le Olimpiadi di basket!». Massimo Cacciari: «Tutti ignoranti, stupidi, tutti stupidi... Ma vaaaaa... Non mi ricordo niente e non mi interessa... Capitttttooo? E se non hai capittttooo non mi importa niente!». Pare quasi la caricatura di Maurizio Crozza, che il doge Luca menziona esplicitamente: «Sì, mi imita, ma può solo copiarmi il guardaroba. Io sono... io... io... Zaia. Da piccolo mi avevano detto: il tuo aratro traccerà il solco». Tanti altri invece appartengono al mondo elettivo di Luciana. Ecco allora l'omaggio a Pierre Cardin, «il grande vecchio della moda»; il tributo a Raffaella Curiel, «la signora dell'alta moda della Milano bene»; la stima per Giorgio Armani: «Alla moda del nudo sono contrario: un bel culo è un bel culo, ma per chi crea vestiti il nudo è autodistruzione»; la stilettata per Chiara Ferragni: «Il mio ideale? Soldi, soldi, soldi, tanti».

UTOPIA

Ma è nella postfazione che la giornalista rivela il suo vero obiettivo. «Forse confida ho scritto questo dizionario per arrivare a questa voce: quella che oggi rappresenta il fulcro del mio interesse, dalla mia attenzione, del mio giudizio, delle mie paure, del mio amore. La mia città che tutto il mondo conosce ma della quale quasi nessuno sa, o finge di non sapere, le vicende vere, quelle che l'hanno portata alla decadenza e ora alla fine per la quale tutti piangono». È la Venezia che Boccardi vorrebbe finalmente separare da Mestre, la città d'acqua che sprofonda nell'Aqua Granda, il bel salotto invaso dalle Grandi Navi e dall'over-turismo. La sua soluzione? «Riportarla al ruolo di città-Stato (come lo sono Monaco, San Marino, Lussemburgo), direttamente collegata con l'Europa e libera di amministrarsi». Difficile, ammette Luciana. «Ma non è forse il prodotto di un'utopia l'esistenza magica di una città che da oltre mille anni galleggia sull'acqua?».

Angela Pederiva

