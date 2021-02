IL LIBRO

Dal Lago di Como, passando per Padova, fino all'Africa nera di Lomé, in Togo: un ampio viaggio fisico e spirituale di un uomo, Faustino Martinelli, che lungo tutta l'esistenza non smetterà mai di interrogare sé stesso, la vita e Dio. È un romanzo di formazione, questo secondo lavoro dello scrittore e medico comasco Andrea Salonia, che, con La Nave di Teseo, torna in libreria, con un titolo particolare: Odiodio. Una parola che non esiste, un palindromo, una sciarada, un rebus:9 odio Dio Odi o Dio? o Dio o Dio. Dio mi ascolti? Dio ci sei? Dio ti amo, Dio ti odio. Sarebbe troppo facile dire che non esisti. Non ti vedo, non ci sei. Invece tu sei lì. Poco importa la tua forma; ci sei in sostanza. Ti prendi molto sul serio, forse troppo. Incombi e decidi tutto.

IL RAGAZZINO

Ne è protagonista, Faustino, che troviamo bambino, silenzioso, con un amore sviscerato per la sua squadra del cuore, l'Inter, e per le parole. Parole che annota su un quaderno, parole che spesso impara da Felice, il sagrestano del piccolo paese, esperto di botanica e saggio di una saggezza ancestrale e semplice. Fino a che un giorno Faustino viene chiamato da Dio e intraprende il percorso lungo e attento, che i missionari comboniani percorrono fino all'ordinazione sacerdotale. In quel percorso Faustino arriverà anche a Padova, in seminario prima, e come formatore a sua volta, dopo; una città ricca di stimoli, di diversità, di ricchi e di poveri, dove comincia a toccare con mano i trabocchetti che la vita offre a chi sa interrogarsi senza posa e fa del dialogo con Dio una continua messa in discussione. Già a Padova Faustino scoprirà dolorosamente che la professione che ha scelto è più un essere che un fare, più ascoltare che predicare, ma è l'Africa a dargli il suo caloroso benvenuto in tutta la sua potenza: terra ricca di contraddizioni, esuberante in tutto, di vita e morte, e di domande. Di nuovo: Chi è Dio? Padre Faustino lo chiede a tutti, fino a che un giorno incontra un altro amore, altrettanto forte, incondizionato e indissolubile: incontra la bella Nives, si innamora, lascia l'abito talare, si sposa, ha due figli. Potrebbe finire qui, ma Dio sembra pretendere la sua prova d'amore. La famiglia si trasferisce in Italia, dove accade la tragedia. Faustino è al capezzale di Nives, in coma come una pianta, e con fede, aspetta. E chiede, chiama, grida, con amore, con rabbia, con disperazione. E' un altro viaggio, forse l'ultimo, per Faustino e per il lettore.

Sara Zanferrari

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA