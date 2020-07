IL LIBRO

Da nord a sud del Paese, passando per il Veneto, c'è un Italia che resiste alle ingiustizie sociali ed economiche: sono storie di vita reale che narrano come la Costituzione italiana, sia la più bella al mondo, ma spesso solo sulla carta. Alessio Lasta, giornalista e inviato di Piazzapulita su La7 con un bagaglio di reportage televisivi anche per Rai e Mediaset, ha messo nero su bianco tutta la sua esperienza dando così vita al libro La più bella-La Costituzione tradita, gli italiani che resistono. Dieci le storie raccontate di cui due dedicate al Veneto, un territorio che Lasta ha raccontato a lungo anche in televisione, soprattutto nel periodo della crisi economica e dei suicidi degli imprenditori. Si tratta del capitolo I soldi di Matteo, in cui si narra la vicenda di Matteo Michielin, un giovane tetraplegico trevigiano cui Veneto Banca fa firmare le famose azioni truffa dilapidando tutti i suoi risparmi, investiti dopo aver ottenuto il risarcimento post incidente che lo ha reso immobile; l'altra storia di resistenza veneta si intitola Magari con il tempo ed è dedicata alla vicenda di Angelo e Andrea, la coppia omosessuale insultata, picchiata e più volte minacciata anche con la benzina, in piazza Bra a Verona. «Il Veneto è un territorio a cui sono legatissimo, non solo per origini familiari visto che mio nonno materno era di Campolongo Maggiore, ma proprio per attaccamento personale» confessa Alessio Lasta, che sa raccontare l'Italia degli ultimi vincendo diversi premi giornalistici, tra cui anche il premio Ilaria Alpi. «Abbiamo la Costituzione più bella del mondo ci dicono nelle cerimonie di Stato e nei dibattiti tv, ma alcuni suoi articoli, restano, ancora oggi, lettera morta prosegue il giornalista - Dobbiamo fare i conti con la penuria di case popolari, con il taglio agli assegni di cura dei malati gravi, ma anche con le astuzie degli evasori fiscali e con la tassazione che spreme sempre gli stessi, fino ad arrivare alle morti dei lavoratori senza diritti nelle serre del nord. Eppure ci sono cittadini che resistono e che si rimboccano le maniche lottando per veder riconosciuti i loro diritti. Un libro, quello di Lasta, di 10 capitoli in cui ogni storia di vita si chiude con un articolo della Carta disatteso, mostrando la strada che ancora c'è da fare. Lasta spiega che questo libro l'ha pensato una sera di qualche anno fa, dopo un reportage realizzato a Taranto e che si può leggere tra le storie che il giornalista ha scelto di raccontare nel suo libro. Me ne stavo in albergo, a chiedermi: dov'è finita la Costituzione? In quell'istante ho squadernato con la memoria le tante situazioni e persone che ho incontrato in vent'anni di giornalismo. Qui dentro ne trovate alcune. Ciascuna è un frammento di una storia corale, quella dell'Italia repubblicana».

Francesca Delle Vedove

