IL LIBRODa George Harrison sanzionato (1,5 milioni di dollari di risarcimento) per l'ispirazione un po' troppo letterale della sua celebre My Sweet Lord a Lucio Dalla assolto per non aver inserito nei crediti l'autrice di un inedito un po' traballante trasformato dal cantautore bolognese nel successo di Futura. Dalle numerose accuse contro l'assoluta originalità dell'opera dei Beatles ai furtarelli nostrani di Celentano e Zucchero. Ce n'è davvero per tutti in Ladri di canzoni (Hoepli, pp. 350, 24.90), il volume di Michele Bovi, giornalista...