IL LIBRO

Come lavora il governo? Quali sono i funzionari che aiutano i ministri nello svolgimento delle loro attività? Domande che da cittadini sarebbe bene porsi. Ci aiuta a colmare questa carenza un recente libro (Io sono il potere, Confessioni di un capo di gabinetto, Feltrinelli, 2020) nel quale un anonimo capo di gabinetto, si lascia condurre da un giornalista, Giuseppe Salvaggiulo, a raccontare, in modo intrigante e romanzato, i corridoi e i tunnel del potere: «come mantenerlo, come farlo perdere agli altri, come sopravvivere in condizioni politiche avverse». I capi di gabinetto nel nostro ordinamento sono i funzionari che sovraintendono agli uffici di diretta collaborazione con il ministro tra i quali particolare importanza assume l'ufficio legislativo che ha la missione di curare la progettazione e l'elaborazione dei testi normativi. Sono loro i veri e silenziosi custodi dei segreti della macchina normativa collegati strettamente con il Tar (i giudici amministrativi) il Consiglio di Stato e la Corte dei conti, in quanto soggetti capaci di bloccare o sbloccare leggi e decreti. Sono poi a questi organi, ad inizio di ogni legislatura, che si ricorre per costituire, con magistrati amministrativi e avvocati dello Stato, l'organico degli uffici di capo di gabinetto.

GLI ANEDDOTI

Qualcuno ha parlato di vero olio dell'iter legislativo e al tempo stesso benzina dei maneggi romani. I capi di gabinetto durano, in genere, più dei politici che li hanno nominati. Talvolta decenni. I loro posti sono, come tutto, merce di scambio. Un partito insoddisfatto della distribuzione dei ministeri viene accontentato anche con due capi di gabinetto di fiducia, specie nei palazzi chiave. Il sale delle fitte relazioni che avvengono in questo mondo sono le raccomandazioni, ce ne sono di diversi tipi e specie. Da quella preventiva, volta a garantirsi un credito da riscuotere in futuro, a quella dissimulata per attribuire l'interessamento ad una persona generalmente sovraordinata a entrambi per finire con quella ostativa al fine di impedire ad un collega scalpitante di avere una promozione. Il lavoro di capo di gabinetto è molto delicato, deve entrare nella testa del ministro, pensare come lui, conquistare una fiducia assoluta perché può succedere che, in certe circostanze, il capo di gabinetto sia costretto a prendere decisioni in vece del ministro senza che questo ex post le smentisca.

Un libro avvincente ricco di aneddoti, anche succosi, di personaggi noti alle cronache, sublime è il ritratto di Gianni Letta sommerso di appuntamenti con tante persone che chiedono udienza per consigli o per implorare qualcosa. Non manca l'impietosa situazione della fabbrica delle leggi con il grande impiego di decreti e di tutti i meccanismi che la rendono vischiosa: dal salvo intese per licenziare leggi non pienamente approvate, al fiorire degli emendamenti e alle slide renziane per anticipare leggi in fase di elaborazione. Per concludere con un messaggio inquietante. Le leggi non si fanno per interesse dei cittadini ma per tutelare date categorie o per legare il proprio nome a provvedimenti per fini mediatici o elettorali anche se la norma appare strampalata o alla lunga inapplicabile.

Giorgio Brunetti

