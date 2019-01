CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL LIBROCentoventi anni. Tanti ne ha aspettati la grande platea di amanti di Venezia che non legge dall'inglese per poter assaporare le parole che Francis Hopkinson Smith scrisse sulla città nel 1897, nel suo Gondola Days, reso come Venezia in Gondola (Edizioni della Sera, 14.50), con la traduzione di Rosangela Amato per la collana Itineraria diretta da Giorgio Leonardi.Ma c'era davvero bisogno di far tradurre questo testo ottocentesco scritto da questo ingegnere americano versato per la letteratura di viaggio ma rimasto inedito in Italia ...