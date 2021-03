IL LIBRO

A metà degli anni Ottanta il dirigente di un'importante struttura di servizi pubblici a Venezia ricevette come omaggio da una delegazione di alti funzionari cinesi, venuti a studiare i nostri sistemi sociali, una tovaglia di plastica - lui aveva regalato una stampa antica della Serenissima. Vedessi, è come quella che aveva mia nonna venti anni fa; mi dicono che è una cosa all'avanguardia da loro. A fianco di questa storia cinese ne va collocata un'altra. Eccola: All'inizio del 2001 è stato presentato a Chengdu, nel Sichuan, il prototipo del nuovo treno ad alta velocità che raggiunge i 620 km orari e viaggia a levitazione magnetica. Il treno entrerà gradualmente in servizio tra il 2024 e il 2030 sulle tratte ferroviarie più frequentate. La Cina, con i suoi 37.000 km, dispone già da ora della rete ferroviaria ad alta velocità più lunga al mondo. Sono passati poco più di trent'anni dal primo aneddoto e da questa frase pronunciata da Adriano Màdaro, autore del libro capire la Cina, (Giunti, 684 pagine, 20 euro).

Ciononostante lo scrittore e sinologo trevigiano (un passato di giornalista) riesce a rendere questo suo viaggio affascinante e unico: non c'è quasi nessuno come lui che, in 50 anni, abbia compiuto quasi 220 viaggi (il primo nel 1976, con Mao a capo del paese) nei territori cinesi, guardandone i cambiamenti, gustando i rapporti amichevoli, celebrando cultura, narrando sempre anche i problemi e le contraddizioni. La storia di Màdaro passa dai primi viaggi di esplorazione a quelli per cercare di aprire, per conto di importanti imprenditori del settore, il primo ristorante italiano a Pechino; alle grandi cavalcate nei musei e nelle collezioni per organizzare a Treviso memorabili mostre sull'arte della Cina, invidiate da mezza Europa.

Nella mia duplice veste di giornalista e di sinologo scrive di se stesso l'autore - ho raccolto preziose testimonianze che coprono un arco di 45 anni, dalla turbolenta stagione maoista alla scioccante competizione tecnologica ed economica degli ultimi decenni. La passione per l'affascinante Paese del Dragone per la sua storia ha portato Màdaro anche ad avviare, alcuni anni fa, un dibattito su alcune riviste a Pechino che ha agevolato il recupero di milioni di mattoni delle antiche mura abbattute per far spazio alla nuova città ottenendo, come risultato finale, la creazione del Parco delle Mura Ming. Imperdibili tra le tante le pagine quelle della storia legata alla citta di Tienjin, concessa agli italiani come risarcimento per i danni procurati dalla guerra dei boxer. Il nostro paese la tenne dal 1901 al 1943 e furono molti i veneziani del battaglione San Marco a trasferirsi per mesi e anni per il controllo dell'area.

Adriano Favaro

