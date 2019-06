CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Il lettore farà fatica a crederlo, ma in 24 stagioni di Porta a porta l'unica, forte, ripetuta pressione per non fare una trasmissione l'ho subita nel tardo inverno del 2002. La trasmissione andò regolarmente in onda il 12 marzo e si riferiva agli abusi sui minori compiuti nella comunità toscana del Forteto di Barberino del Mugello. Un tempo fiore all'occhiello della sinistra, poi demolita da quindici anni di processi e da pesantissime sentenze definitive. I capi d'accusa prevalenti riguardavano abusi sessuali su minori, ma l'elemento...