CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Il Leone del red carpet per ora va a J&J, ossia Joker e Joaquin Phoenix. Per gli ospiti in passerella: al Lido per vedere il film di Todd Phillips, dopo aver annunciato che vuole ritirarsi dal set, è arrivata Cate Blanchett, in un incantevole Armani Privé. C'erano il cantante Benji (senza Fede) la fidanzata Bella Thorne, reduci da una ecologica (e social) vacanza in Sardegna. C'erano Catherine Deneuve, Madalina Ghenea in oro, Greta Scarano, anche Miss Italia 2018 Carlotta Maggiorana. E Michelle Hunziker in un abito tinta ghiaccio che pareva...