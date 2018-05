Il Leone d'oro è svizzero

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA PREMIAZIONELe pareti bianche di un appartamento, le finestre che illuminano gli ambienti come se, ognuno di noi, si trovasse a fare un tour in una casa come se la stesse vedendo per la prima volta. Con le sue luci, le sue penombre, i lati oscuri e quelli di maggiore evidenza. Insomma, un modo per avere contezza dell'architettura d'interni. E ci ha pensato la Confederazione Elvetica che, ieri a Venezia a Ca' Giustinian, sede della Fondazione Biennale, con il suo Padiglione nazionale intitolato Svizzera 240 si è portata a casa il Leone d'oro...