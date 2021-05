Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Il lavoro, nell'era Covid, ha mostrato tutta la sua vulnerabilità. Una fragilità che gli imprenditori non potevano immaginare di fronteggiare fino al momento in cui si sono resi conto che il virus avrebbe rappresentato uno spartiacque tra ciò che il lavoro è stato e ciò che sarà. Eppure, in questi difficili mesi, non hanno smesso di credere nella loro impresa. E non hanno smesso di credere neppure nel lavoro. In tanti hanno avuto come...