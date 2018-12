CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL LAVOROIllustratore, musicista e designer (ha disegnato oggetti per Alessi, Artemide, Swatch e lavorato dalla metà degli anni Ottanta per lo studio di Ettore Sottsass, cui ha pure dedicato un libro in forma di graphic novel) il padovano Massimo Giacon tra la professione e l'attività artistica undeground iniziata nei primi anni Ottanta su riviste come Frigidaire e Linus, nascondeva una passione segreta, che a 57 anni ha deciso di condividere con il pubblico: quella per le serie televisive, una volta telefilm e ora genericamente serial,...