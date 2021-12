Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL LASCIAPASSAREVENEZIA Il giorno è arrivato. Da oggi, con l'entrata in vigore del Super Green pass - che a vaccinati e guariti permette una vita com'è stata finora mentre stringe le maglie della socialità per quanti dicono «no» all'immunizzazione contro il Covid - scatta anche il giro di vite in fatto di controlli nei locali e sui mezzi pubblici.VERTICE IN PREFETTURAA Venezia le linee guida sulle quali già da questa mattina si stanno...