IL CASO

Il primo ciak è slittato di una settimana. Per fortuna perché diversamente oggi lo scenario del lago di Mosigo a San Vito sarebbe stato il peggior biglietto da visita per la trasferta in Veneto della fortunata serie televisiva Un passo dal cielo che dopo quasi dieci anni abbandona l'Alto Adige. Tutta colpa dell'improvvisa e inaspettata rottura di una saracinesca che garantiva il livello dell'acqua nel laghetto con vista su Antelao, Sorapis e Pelmo. L'allarme è del pomeriggio di ieri quando il livello ha iniziato a scendere, inizialmente la cosa è stata ignorata ma quando l'acqua ha lasciato spazio alle piante del fondale la questione è diventata prioritaria; l'immissione non copriva la quantità d'uscita. L'immagine dell'ampia terrazza del locale chalet, curata in ogni minimo particolare a cominciare dai fiori, che invece di specchiarsi nelle acque azzurro cielo resta sospesa nel vuoto ha preoccupato non poco.

IL SOPRALLUOGO

Il sindaco Franco De Bon è salito immediatamente da Belluno, sono state allertate le maestranze comunali mentre si provvedeva ad un sopralluogo per stabilire le cause del disastro che ad inizio estate e con le aspettative che l'arrivo della fiction ha creato poteva rivelare aspetti inquietanti. Non si tratta di un fatto doloso ma accidentale, «abbiamo verificato che si è rotta una vecchia saracinesca - spiega Franco De Bon - abbiamo provato a ripararla sul momento ma non è stato possibile fare nulla, la sistemeremo lunedì mattina». Sarà un intervento tanto rapido quanto efficace così da garantire il riempimento del lago in vista degli appuntamenti che lo attendono nei prossimi giorni.

LA SERIE TV

Il lago di Mosigo è infatti una delle location della nuova serie della fiction Un passo dal cielo che tanto successo e fama ha portato nelle località della Val Pusteria dove è stata girata. Oggi sarebbe stato, secondo il programma, la prima giornata di lavoro e a San Vito erano previsti i primi set sul lago scelto a sostituire quello di Braies. Caso fortunato vuole che giusto venerdì la produzione abbia informato che l'avvio delle riprese era stato spostato avanti di una settimana. C'è insomma tutto il tempo per riparare il danno, riempire il lago e restituirlo agli appassionati, ospiti e residenti, e soprattutto alla fiction televisiva. Un passo dal cielo nelle prime tre stagioni vedeva protagonista Pietro, interpretato da Terence Hill, comandante di squadra del Corpo forestale di San Candido; dalla quarta stagione è stato sostituito dal nuovo comandante Francesco Neri, interpretato da Daniele Liotti.

NUOVO PANORAMA

Tra i motivi del cambio location ci sarebbero anche le conseguenze della popolarità data dalla serie alla Val Pusteria che è diventata una meta turistica molto ricercata, ma anche troppo affollata a cominciare da Braies. Per questa nuova serie le riprese si concentreranno sulle Dolomiti bellunesi, fra Valle, San Vito, Borca, Auronzo di Cadore, Cortina con le Cinque Torri e poi il Passo Giau. La produzione ha assicurato che non mancheranno i panorami lacustri, che saranno quelli del lago di San Vito e di Misurina dopo che negli anni passati aveva già girato al lago Antorno, bellunese pure quello. Insomma tutto bene quel che finisce bene e per il lago di Mosigo e San Vito l'occasione di dare il meglio dopo lo spavento per l'improvvisa secca.

Giuditta Bolzonello

© RIPRODUZIONE RISERVATA

