«Il labirinto è un invito a riflettere»

L'INAUGURAZIONEIl labirinto è il labirinto. Si entra e si... cerca subito il modo di uscire. Non tanto per una questione di claustrofobia, ma perchè ci si impegna a trovare una strada d'uscita. È luogo di meditazione; è ricerca di se stessi. È, volendo, anche metafora politica per un Paese che va alla ricerca di una buona strada. Ieri mattina è toccato al ministro per i Beni culturali, Alberto Bonisoli inaugurare all'Arsenale di Venezia, il Padiglione Italia, intitolato Nè questa nè altra curato da Milovan Farronato, con tre artisti...