Il grosso era già stato fatto nel 2015, quando era ministro della giustizia la non dimenticata Paola Severino. La corruzione per atti d'ufficio era diventata punibile con la reclusione fino a sei anni, quella per atti contrari ai doveri d'ufficio con la reclusione fino a dieci anni. Non si poteva andare oltre, sarebbe venuto meno ogni rapporto con altre fattispecie più gravi o di pari gravità. Sempre nel 2015 era stato introdotto il cosiddetto pentitismo nella corruzione, un'attenuante speciale che riduce la pena prevista fino a due terzi....