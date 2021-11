Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Il green pass? Certo che ce l'ho! Eccolo qua. Mostra il cellulare sicuro di sé quando si presenta all'ingresso e oltrepassare il varco dei controlli. Ma proprio nel momento in cui pensa di averla fatta franca ecco che viene bloccato. È successo qualche giorno fa alla Fincantieri di Marghera. L'uomo, uno straniero di trent'anni, non solo non è potuto iniziare il suo turno, ma è stato indagato a piede libero per sostituzione di persona. Il...