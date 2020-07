Una favola con protagonisti la luna, due fratelli e il sogno, ovvero Il grande passo', opera seconda del trevigiano Antonio Padovan (nella foto) - suo anche Finché c'è prosecco c'è speranza - con Giuseppe Battiston e Stefano Fresi, sarà il segno della ripartenza del cinema italiano il 20 luglio quando la delicata commedia, già in concorso al Torino Film Festival, avrà la sua anteprima nell'arena di Bergamo, una della città d'Italia più colpite dal Covid poi proseguirà il tour estivo nelle arene di tutta Italia, fino all'uscita in sala il 20 agosto con Tucker Film e Parthenos. Il film mette in campo due attori eccezionali e gemelli in quanto a corporatura e caratteristiche come Battiston e Fresi. A questi si aggiungono Roberto Citran, Camilla Filippi, Vitaliano Trevisan, Teco Celio e un cameo di Flavio Bucci (nella sua ultima apparizione). «Questa storia - ha dett il regista - è nata un paio di anni fa. Dopo Finché c'è prosecco c'è speranza' sentivo il bisogno di scrivere una vicenda tutta mia che raccontasse un po' un sogno impossibile. Ho guardato così al filone Mazzacurati e anche a film di Spielberg».

© RIPRODUZIONE RISERVATA