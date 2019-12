CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Il governo Conte 2 ha sospeso provvisoriamente l'attivazione di una tassa cosiddetta sugar tax, sulle bevande zuccherate, considerata una tassa virtuosa in quanto si intenderebbe oltre che tassare gli italiani anche rieducarli. È a tutti noi noto e davanti agli occhi di tutti quanto i giovanissimi non solo utilizzano bevande alcoliche in eccesso, e questo sappiamo quanto incida sfavorevolmente sulla salute, ma in alternativa o in associazione usano frequentemente bevande zuccherate. Ma queste sono sicure?Il frequente consumo di bevande...