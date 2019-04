Il giudice punisce 4 borseggiatrici: 13 anni di carcere

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA SENTENZAVENEZIA Condanna esemplare per quattro giovani borseggiatrici, arrivate in trasferta da Firenze e Roma per mettere a segno qualche redditizio furto ai danni di ignari turisti che hanno scelto Venezia per trascorrere qualche giorno di vacanza.Il giudice Alberto Ciampaglia ha inflitto loro complessivamente più di 13 anni di reclusione, oltre ad undicimila euro di multa. Le imputate, tutte ventenni di etnia rom, hanno dichiarato di essere incinte e il loro difensore ha chiesto la loro remissione in libertà, appellandosi alla norma...