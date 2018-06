Il giudice contro Angelina Jolie: deve fare vedere i figli a Brad

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

NEW YORK Angelina Jolie deve far vedere i figli all'ex marito Brad Pitt e deve fornire a lui tutti i numeri di telefono della numerosa prole, altrimenti rischia di perdere l'affidamento primario. L'avvertimento alla star arriva dal giudice della causa per il divorzio dell'ex coppia d'oro di Hollywood, una battaglia che va avanti da circa 20 mesi. Il tribunale ha emesso un ordine che impone all'inviata speciale dell'agenzia Onu per i rifugiati di incoraggiare i figli ad avere rapporti con il padre, poiché è «fondamentale» che instaurino una...