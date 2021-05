Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL GIROAndare alla Biennale con un architetto è come invitarlo a nozze. L'occasione giusta per apprezzare una disciplina. Per vederne i pregi e i limiti. Ed è anche l'occasione per scherzare e per capire se l'architettura c'è - e secondo un vecchio slogan lotta ancora insieme a noi. Così, ieri al Padiglione centrale e ai Giardini di Castello, ci siamo ritrovati a fare quattro passi con Marino Folin, già rettore dello Iuav, decidendo di...