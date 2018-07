IL GIOIELLO VENEZIA Il tassista è abbronzato. Ha gli occhiali da sole

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL GIOIELLOVENEZIAIl tassista è abbronzato. Ha gli occhiali da sole e sembra godersi il panorama. Spiega che l'acqua della laguna è pulita: «Se sotto ci fossero rocce sorride sarebbe trasparente come in Sardegna». Il problema di Venezia è il traffico, come in Johnny Stecchino, il film di Roberto Benigni.Il suo taxi acqueo solca le acque relativamente calme attraversate quotidianamente da migliaia tra vaporetti e gondole e decine di colossali navi da crociera: secondo una recente ricerca un solo gigante del mare inquina quanto un milione...