IL GIOIELLOROMA Rincorrere la 24 ore di Le Mans per 30 anni e poi vincerla due volte in una sola stagione prendendosi anche il titolo nel WEC. Tutto questo è accaduto alla Toyota, nello stesso anno in cui ha vinto la sua prima Dakar con l'Hilux, ha agguantato il titolo costruttori nel WRC con la Yaris ed è in lotta a tutto campo per la stagione in corso. L'era delle LMP1 si chiuderà tuttavia con il prossimo campionato WEC 2019-2020: in quello successivo faranno il loro debutto le Hypercar, superportive derivate da auto di serie prodotte in...