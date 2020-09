IL GIOIELLO

MODENA

La filosofia della nuova frontiera ruota intorno a questa supercar da record definita pietra miliare verso il futuro. La MC20 è una vetrina tecnologica, non solo una vettura straordinaria nata per stupire e divertire all'insegna dell'eccellenza e delle prestazioni, che la rendono ideale, sulla scia della precedente MC12, anche per l'impiego sportivo. Costa 216mila euro, è una coupé estrema con monoscocca in compositi e fibra di carbonio, due posti e trazione posteriore, già concepita all'origine per essere sviluppata nella variante cabrio ed essere dotata (nel 2022) di alimentazione totalmente elettrica.

La MC20 porta all'esordio il nuovo motore Nettuno, un poderoso V6 biturbo da 630 cavalli e 730 Nm di coppia che garantisce un'accelerazione da 0-100 km/h in meno di 2,9'' e una velocità massima superiore ai 325 km orari. Un motore che sarà esclusivo delle Maserati, interamente sviluppato a Modena con tecnologia Twin Combustion e precamera tipo Formula 1. «Siamo i primi al mondo a utilizzare questa esclusività», ha ricordato l'ad del Tridente, Davide Grasso.

PESO PIUMA

La supersportiva pesa appena 1.500 kg e offre valori best in class per il rapporto peso/potenza di 2,33 kg/Cv. L'aerodinamica è stata studiata con oltre duemila ore di lavoro nella Galleria del Vento Dallara; più di mille simulazioni di fluidodinamica hanno permesso di creare una vera e propria opera d'arte in movimento. Il risultato è una vettura (lunga 4,67 metri, larga 1,96 e alta 1,22) dalla linea pulita, senza appendici mobili, ma solo un piccolo spoiler posteriore che migliora l'effetto deportante lasciandone inalterata la bellezza. Il design richiama modelli iconici del passato o prototipi intriganti come la Birdcage Pininfarina.

Nell'intero sviluppo, fin dal concepimento virtuale presso l'Innovation Lab, è risultato fondamentale il contributo del pilota collaudatore Andrea Bertolini, già campione del Mondo con la MC12. Questa nuova straordinaria MC20 è la prima Maserati di nuova generazione con pulsante di avvio sul volante, mentre quello di Launch Control è integrato nella cornice centrale. Il design come ha spiegato il capo del Centro Stile Fca Emea, Klaus Busse - ha seguito fedelmente la storia del brand all'insegna di eleganza, prestazioni e comfort tipico del Dna di marca. Le portiere Butterfly (ad ala di gabbiano) non hanno solo una funzione estetica, ma migliorano l'ergonomia e permettono una comoda entrata e uscita dall'abitacolo. Le prese d'aria sul cofano anteriore e quelle laterali, adibite ad aspirazione motore e raffreddamento intercooler, risultano elementi naturali non invasivi.

Gli ordini per la nuova supercar sono già aperti. Sulla linea realizzata nella sede storica di viale Ciro Menotti (dove fino all'anno scorso nascevano GranTurismo e Gran Cabrio) lavorano 80 addetti su due turni e la capacità massima è di 80 vetture al giorno, anche se inizialmente saranno molte di meno.

P. Bia.

