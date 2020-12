PROTAGONISTI

Le perle veneziane sono prodotte dalle canne di vetro fin dal Trecento e per secoli hanno costituito per la Serenissima preziosa merce di scambio ed esportazione verso Africa, Americhe, India. La manodopera da sempre era affidata a donne, le perlere, che, in base alla tecnica produttiva possono produrre perle di conteria, monocrome e piccolissime, derivate da sottili canne vitree forate; perle rosetta, derivate da canne dorate composte da più strati policromi; perle a lume ottenute da una canna non forata riscaldata a fiamma (lume). Di perlere a Venezia ne sono rimaste ormai solo una quindicina. Tra queste c'è Antonella Rossi, 54 anni, che da quarant'anni produce perle a lume da antiche canne di vetro muranesi, forgiandole nelle forme più svariate per creare monili, collane, orecchini, bracciali, originali quadri e anche dei particolari portafortuna. Lavora nella ditta famigliare Suv, a Cannaregio, in calle Priuli al numero 97/D, nel sestiere riconosciuto da tutti gli abitanti del territorio veneziano come il luogo delle perlere.

UNA DURA LOTTA

Per anni si è battuta insieme al marito Salvatore Sito e al Comitato per la Salvaguardia dell'Arte delle perle del vetro veneziane per ottenere il riconoscimento dell'arte delle perle del vetro quale patrimonio culturale immateriale dell'umanità dell'Unesco. «Finalmente il riconoscimento è arrivato dalla XV sessione del Comitato intergovernativo per la salvaguardia del patrimonio intangibile dell'Unesco spiega Antonella Rossi -. È una bella notizia che premia gli anni di sacrifici di tutti i perleri ormai scomparsi. Una bella riscossa e anche, speriamo, un segnale di speranza, di rinascita e di fiducia per il futuro di quest'arte. Mi auguro che questo riconoscimento faccia nascere nei giovani l'amore per le perle, che vedano in esse un futuro. Una volta che io non ci sarò più chi ci sarà, chi imparerà? L'arte delle perle non si deve perdere. Ho un figlio, Nicolò, 23 anni, che sta pensando di seguire la mia strada ma non è facile: bisogna prima di tutto vincere la paura del fuoco. Sono pronta a trasmettere la mia arte ai giovani che mi contatteranno, ma non è semplice: devi affrontare il fuoco e devi sentire l'amore per le perle dentro di te. Io sono cresciuta con quest'arte, vedendola in casa ogni giorno, adesso non è facile che i giovani si siedano a scottarsi le mani con il fuoco, per farlo devono vedere un futuro».

PASSIONE DA SEMPRE

Un amore che è iniziato fin da subito. «La mia è una famiglia di perleri, mio padre era un maestro vetraio, ma è stata una casualità a farmi arrivare alla ditta Suv, dove sono tutt'ora. Mamma negli anni '70, per arrotondare lo stipendio di mio padre, si era aperta a casa un laboratorio in magazzino per fare le perle a lume. Lei aveva iniziato a otto anni a fare questo lavoro. Sono sempre stata affascinata da questo mondo fantastico e ogni volta che mia madre si alzava per mescolare la pasta o le altre pietanze che preparava in cucina io mi sedevo sul suo banco a giocherellare con la bacchetta di vetro, rame e fuoco e si creava una alchimia tra me, il fuoco e il vetro. Mia madre mi sgridava perché non voleva che imparassi questo lavoro, molto sfruttato a quei tempi, non era riconosciuto per la sua bellezza come lo è adesso. Invece io mi appassionavo ogni giorno di più, finché all'età di 14 anni, finito l'anno scolastico, nel periodo estivo andai in cerca di lavoro per avere una paghetta: la ditta Suv, fondata negli anni '40 da Umberto Scognamiglio, il nonno di mio marito, mi prese come impiraessa, cioè per confezionare le collane. La mia passione però era quella di creare perle e così un giorno chiesi al titolare se potevo provare a farle. Incominciai ad amalgamare il vetro con la bacchetta di rame e il fuoco e la mia prima perla fu una calla, un fiore. Da quel momento mi sedetti davanti al fuoco e non mi sono più rialzata, abbandonando gli studi per maestra d'asilo. Ci metto l'anima in questo lavoro, è per me una passione travolgente».

PAZIENZA E DELICATEZZA

Un mestiere imparato in fretta e che sempre stato apprezzato. «In realtà avevamo un negozio in piazza San Marco, vicino alla Biblioteca Marciana, ma ci hanno alzato fortemente l'affitto e abbiamo dovuto lasciarlo. Io non lavoro facendo la fiamma con l'ossigeno come fanno ora, ma con il gas, il metodo usato degli anni 1940, quando è iniziata l'attività della ditta. Nelle mie mani il vetro si mescola e si confonde ai più preziosi materiali come oro, argento e avventurina. La qualità stilistica e dei materiali utilizzati, la continua ricerca dell'eccellenza, unite alla manualità che fa unico ogni singolo prodotto ci hanno portato ai mercati di Africa, di Europa, Giappone, America e Australia. Lavoriamo soprattutto con l'estero, in questo momento però siamo fermi causa la pandemia di Covid 19. Sono però solo il braccio che fa materialmente le perle, l'artista che le crea è mio marito Salvatore, un guerriero che da vent'anni combatte contro la sclerosi multipla, e tutti i giorni è al mio fianco al lavoro».

IMPASTI E FANTASIA

«Preferiamo lavorare soprattutto con i mosaici, abbiamo ancora canne mosaici antichi degli anni '30-'40 risponde Salvatore Sito -, il nonno ci ha lasciato un gran patrimonio di vetri antichi. Ora la chimica è cambiata e i colori non sono più quelli di una volta. Sono un gran appassionato dell'Africa e della sua storia. Da metà dell'Ottocento le perle veneziane venivano portate in Africa come merce di scambio, usate come moneta. Venezia è diventata ricca anche grazie alle perle di vetro veneziane. Adoperando i vetri del nonno riesco a creare giochi di colori e sfumature che si adoperavano un tempo ideando perle e manufatti odierni, sposando l'antico con il moderno. Facciamo raggiungere alla colorazione di base innumerevoli nuances di colore mescolando a caldo canne differenti e personalizzando ogni singolo pezzo con decori realizzati con finissime vette colorate fuse sull'elemento di base, o mediante l'accorpamento ad esso di murrine, graniglia in vetro, foglie d'oro o d'argento. Ci piace osare: una nostra collana è talmente originale che può essere incorniciata e appesa alla parete come un quadro. Sono perle un po' strane, etniche, danno proprio l'idea dei mosaici africani di una volta. Nascono da un pensiero e si sviluppano trasformando, ad esempio, il vetro in legno e piantine che richiamano l'Africa. Le nostre perle vengono anche usate singolarmente come portafortuna da portare in tasca: grazie a loro sono nati tanti americanini».

Daniela Ghio

