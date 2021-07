Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

I CINEMAMESTRE «Non sono contrario, ma spero si tratti di un periodo molto limitato nel tempo». A manifestare il proprio favore, sebbene a malincuore, per l'avvento del Green pass obbligatorio per i clienti che accedono all'interno dei locali o partecipano ad attività ed eventi, è Gianantonio Furlan, amministratore dei cinema multisala Candiani e Palazzo in centro a Mestre.CALO DI SPETTATORI«Tutto quello che permette di stare in un luogo...