Apre nel segno della «fratellanza» l'edizione 2020 di pordenonelegge, Festa del Libro con gli Autori in programma dal 16 al 20 settembre. L'appuntamento, mercoledì 16 settembre (Teatro Verdi, ore 18.30), è affidato allo psicoanalista e saggista Massimo Recalcati, che firma per Einaudi «Il gesto di Caino», in anteprima al festival.

Spiega Recalcati che «il gesto di Caino è senza pietà: uccide il fratello spargendo il suo sangue sulla terra. Non lascia speranza, non consente il dialogo. Possiamo pensare che l'amore per il prossimo si raggiunga solo passando necessariamente attraverso il gesto distruttivo di Caino?».

L'incontro sarà accessibile per tutti in diretta streaming sul canale youtube e sulla pagina facebook di pordenonelegge.

Il festival - spiegano i promotori - sarà scandito da un percorso di parole chiave, come «gentilezza» e «coraggio», motore del nuovo libro di Gianrico Carofiglio, E come la parola «confine», concetto, fisico e metaforico, ripreso nel nuovo romanzo di Federica Manzon, «Il bosco del confine», in uscita per Aboca.

