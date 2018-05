Il Galateo e l'abbazia di Nervesa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'EVENTONervesa Il trionfo della bellezza, della storia, dell'armonia fra paesaggio e edificato. La collina che domina sulla pianura. L'abbazia di Sant'Eustachio che verrà inaugurata domani alle 10 al termine di un restauro caparbiamente voluto da Ermenegildo Giusti, mecenate del Terzo millennio, incarna, tutto questo. In un anno e mezzo di lavori e con una spesa di un milione 731 mila euro, l'imprenditore volpaghese emigrato in Canada, dopo aver ottenuto il bene in concessione dal Comune di Nervesa (non senza intoppi legali e un ricorso...