IL GALA Sarà Annabelle Belmondo la madrina della quattordicesima edizione

IL GALASarà Annabelle Belmondo la madrina della quattordicesima edizione di Diva e Donna, uno degli appuntamenti tradizionali organizzati in occasione della Mostra del cinema di Venezia. E proprio in centro storico, al Sina Centurion Palace, si terrà stasera la cerimonia di premiazione e il gala, evento curato dalla pierre Tiziana Rocca.I NOMI I riconoscimenti andranno a Claudia Gerini che ritirerà il Premio Diva e Donna dell'anno, a Michela Andreozzi a cui verrà consegnato il premio social proprio in virtù del suo sostegno a Never Give...