IL FUTURO

VENEZIA Una strategia proiettata verso uno stretto legame con la città che l'accoglie. L'Università Ca' Foscari lancia il nuovo Piano strategico 2021-26, presentato ieri all'Auditorium Santa Margherita, tracciando le azioni che saranno intraprese da qui ai prossimi cinque anni. Il tutto in una stretta sinergia con Venezia, facendone un grande laboratorio aperto per lo sviluppo di una ricerca d'impatto e una città popolata di studenti e giovani ricercatori. Insomma, un luogo da far conoscere in modo approfondito, per farlo comprendere e tutelare. È questo il fil rouge del cosiddetto Un ponte per il futuro in grado di evocare, anche nel nome scelto, la tradizione storica della realtà d'acqua. «Ci impegneremo per fare di Venezia una città universitaria le parole della rettrice, Tiziana Lippiello e aumentare il senso di appartenenza dei cafoscarini nei confronti di questo luogo». D'altronde già lo statuto del 2011 delineava concretamente quella che doveva essere la missione dell'ateneo veneziano: promuovere tra le altre cose la residenzialità degli studenti e del personale in armonia con la peculiarità del contesto urbano di riferimento. Sette gli obiettivi primari ed altrettanti quelli trasversali strategici, tra cui spiccano l'internazionalizzazione vero tratto distintivo dell'ateneo lagunare il reclutamento di eccellenza e la sostenibilità. Il nuovo Piano strategico è il frutto di un processo partecipato che, nella sua elaborazione, ha visto il coinvolgimento di più di un centinaio di persone appartenenti al mondo universitario, alla comunità cafoscarina e di soggetti (individui o organizzazioni) esterni.

IL BUDGET

«Il Consiglio d'amministrazione sottolinea il direttore generale, Gabriele Rizzetto ha approvato il budget per il primo triennio del Piano, passo fondamentale nel quale vengono definite e stanziate risorse che dal gennaio 2022 daranno il via a molte delle opere previste». Tra le quali «interventi di efficientamento energetico e sostenibilità, per un importo come ricordato dal prorettore vicario, Antonio Marcomini di 580mila euro nel 22 e 500mila nel 23». Uno sforzo economico consistente, quello previsto, ma reso possibile grazie alla solidità che l'ateneo ha accumulato negli anni precedenti. Sono previsti inoltre investimenti in infrastrutture per 44 milioni di euro di cui circa 34 e mezzo destinati allo sviluppo della parte edilizia e immobiliare. E ancora, il budget riserva attenzione a borse di studio per gli studenti più meritevoli (circa 9 milioni annui) e a borse di dottorato (5,5 milioni annui).

LE SFIDE

Le sfide che attendono Ca' Foscari nei prossimi anni sono state illustrate dai relatori, importanti opportunità offerte anche dal Pnrr (che per la sola edilizia universitaria mette a disposizione un fondo di un miliardo e 400mila euro), quali sviluppo della transdisciplinarità, competitività, inclusività, internazionalizzazione, sviluppando forme di cooperazione «anche con Paesi finora poco frequentati come il Sud-Est asiatico e l'Africa, anche attraverso l'intervento del Ministero per gli Affari esteri», come evidenziato da Fabrizio Marrella, prorettore alle Relazioni internazionali. Una didattica futura in grado di rispondere alle nuove professioni, richieste dal mondo del lavoro, cercando strumenti nuovi di complemento a quelli tradizionali. E ancora, «integrata e trasversale afferma Luisa Bienati, prorettrice alla Didattica aumentata grazie all'uso delle tecnologie, dove l'aula virtuale affianca quella fisica senza tuttavia sostituirla, facendo tesoro di quanto imparato in questi anni di pandemia».

Marta Gasparon

