IL FUTUROVENEZIA La Fondazione Venezia capitale mondiale della sostenibilità costituita ieri tra Governo, Comune, Regione, università e aziende private avrà la sua sede in un posto che più simbolico non si può: le Procuratie Vecchie in piazza San Marco. Ad offrirla è l'amministratore delegato di Generali, Philippe Donnet, veneziano di adozione: «Nelle Procuratie Vecchie che stiamo finendo di restaurare porteremo tanti posti di lavoro...