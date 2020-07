Il futuro è speranza. Quando ti sembra che il mondo ti crolli addosso, che la vita abbia perso ogni senso, non bisogna cadere nella trappola della disperazione. Non c'è peccato più grave di credere d'avere davanti a sé un futuro non degno d'essere vissuto. Purtroppo la disperazione può essere una terribile tentazione. Nella tradizione cristiana, quando il peccatore non confida più nella misericordia divina, arriva a salvarlo l'angelo della speranza. Nei momenti più bui della nostra vita, dobbiamo confidare nell'intervento dell'angelo perché l'essere tentati dalla disperazione è l'ultimo trucco del diavolo per impadronirsi della nostra anima.

Un futuro privo di speranze può essere non solo quello degli individui colpiti da sciagure o da calamità imprevedibili. La perdita di speranza nel futuro può diffondersi in una comunità perché è un sentimento tragicamente contagioso. Un grande professore di Harvard, Werner Sollors, ha raccontato, in un libro affascinante e terribile, che s'intitola proprio La tentazione della disperazione, come nella Germania dell'immediato dopoguerra l'angelo della speranza non riuscisse in molti casi a fare il suo lavoro.

È dunque triste venire a sapere che oggi, per molti veneti, friulani e trentini la parola che meglio rispecchia i loro sentimenti quando si chiede di pensare al futuro non sia più speranza. Solo dieci anni fa l'associazione tra futuro e speranza era spontanea per quasi metà delle persone. Ora purtroppo questa percentuale si è ridotta a meno di un terzo. Il futuro è contaminato dall'incertezza. Un'incertezza che non è più uno scrigno di possibilità ignote ma benefiche: sfide positive che il passare del tempo ci svelerà.

Non confidare nell'azione dell'angelo della speranza non è solo una mancanza di fede ma anche un errore della mente umana. Tale abbaglio deriva dal credere che per plasmare il futuro dobbiamo controllare il mondo. In realtà il mondo è in larga parte al di fuori dal nostro controllo. L'uomo ha eliminato molte incertezze generate dalla natura. Ha finito però per sostituirle con altre forme d'incertezza da lui stesso create. Vano è credere che questo mondo sia sotto il nostro controllo. Fortunato chi confida nella misericordia divina. C'è però anche una sorta di misericordia terrena che non dobbiamo mai tradire. Essa deve darci la forza per continuare perché il futuro può essere meglio di quello che riusciamo a immaginare nel presente. Chi avrebbe detto nella Germania devastata del dopoguerra, apparentemente senza futuro, che le cose sarebbero cambiate così in fretta? La mancanza di speranze dei singoli diventa ancora più grave se la paura del futuro si trasforma in contagio e colpisce una collettività. Nel nostro caso è particolarmente triste che questo stato d'animo sia diffuso soprattutto tra i giovani.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA