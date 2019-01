«Il futuro del cibo e la lotta ai tumori vengono dal mare»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INTERVISTAVENEZIA Una settimana fa, alla Fenice, ha vinto il premio Veneziano dell'Anno 2018, messo in palio come ogni anno dall'Associazione Settemari, presieduta da Luisa Vianello. Lei è Adriana Albini, scienziata veneziana che si è fatta strada in campo mondiale.«La chiave della vita è l'amicizia - racconta - anche amicizie femminili, tra cui Rita Levi di Montalcini, Elisabeth Blackburn, con cui ho cercato di intercettare le malattie all'inizio; e con un gruppo di donne manager di Reggio Emilia con le quali ho fondato un'associazione:...